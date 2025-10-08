Papa Leone all’ udienza generale | Dio si fa vicino nelle fatiche quotidiane

Alludienza del mercoledì, Papa Leone ha detto: “Dio si fa vicino nelle fatiche quotidiane, nessuna notte è per sempre”. Il Papa ha ribadito l’invito a pregare ogni giorno il Rosario per la pace nel mondo. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

