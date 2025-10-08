Papa Leone all’ udienza generale | Dio si fa vicino nelle fatiche quotidiane
All’udienza del mercoledì, Papa Leone ha detto: “Dio si fa vicino nelle fatiche quotidiane, nessuna notte è per sempre”. Il Papa ha ribadito l’invito a pregare ogni giorno il Rosario per la pace nel mondo. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
In questa notizia si parla di: papa - leone
Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione
Papa Leone XIV: “Lotta agli abusi del clero e Chiesa più vicina ai fedeli”
Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata
Con la sua prima decisione rilevante, Papa Leone XIV ha cambiato la gestione delle finanze vaticane, e forse ha dato un segnale su come sarà il suo pontificato - X Vai su X
Papa Leone: “Il cardinale Parolin ha espresso molto bene l’opinione della Santa Sede” - facebook.com Vai su Facebook