Papa Leone a Beirut per rifare del Libano un messaggio La riflessione di Cristiano

Città del Vaticano, uffici della Congregazione della Dottrina della Fede. Qui il cardinale Roger Etchegaray assumeva ufficialmente la difesa del vescovo greco-cattolico Gregoire Haddad. Negli anni che precedettero lo scoppio della guerra civile libanese, monsignor Haddad, un entusiasta sostenitore del Concilio Vaticano II, aveva dato vita con l’imam sciita Musa Sadr al movimento della società, indicando con questo gesto per quei tempi ardito non solo la necessità del dialogo tra cristiani e musulmani, ma anche la necessità di un impegno ecclesiale, del laicato cattolico e di una loro particolare vicinanza agli sciiti libanesi che rimanevano l’anello debole e discriminato della società. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Papa Leone a Beirut per rifare del Libano un messaggio. La riflessione di Cristiano

In questa notizia si parla di: papa - leone

Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione

Papa Leone XIV: “Lotta agli abusi del clero e Chiesa più vicina ai fedeli”

Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata

Con la sua prima decisione rilevante, Papa Leone XIV ha cambiato la gestione delle finanze vaticane, e forse ha dato un segnale su come sarà il suo pontificato - X Vai su X

A Roma si ferma l’auto del Papa: Leone XIV passa subito alla vettura di scorta - facebook.com Vai su Facebook

Papa Leone a Beirut per rifare del Libano un messaggio. La riflessione di Cristiano - Qui il cardinale Roger Etchegaray assumeva ufficialmente la difesa del vescovo greco- Da formiche.net

ASIA/LIBANO - La visita di Papa Leone e le fragilità del “Risveglio libanese” - Come aveva atteso Giovanni Paolo II nel 1997 e Benedetto XVI nel 2012, il Paese dei Cedri ora si rallegra per il prossimo arrivo di Papa Leone XVI, atteso il 30 novembre nella ... fides.org scrive