Papa all’udienza generale nuovo appello per la pace Non perdere la speranza

Tv2000.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Vaticano è il giorno della catechesi del mercoledì. E dal papa un nuovo appello a pregare per la pace. Nella catechesi l’invito a non perdere mai la speranza. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

