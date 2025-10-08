Paolo Sottocorona il meteorologo poeta che entrava garbatamente nelle case degli italiani | Scienziato colto e gentile

Firenze – "Eccoci”. Il volto rassicurante, entrava in casa con garbo: Il poeta meteorologo dal sorriso discreto. L’amico che la sa lunga senza fartelo pesare. Il vicino di casa incanutito e ancora elegante. Gentile: sempre. Il tono di voce misurato, il professore che non ha bisogno delle ottave alte per farsi ascoltare. Facciamo una previsione, noi: ci mancherà Paolo Sottocorona. Siamo nell’era del cattivismo: distinguersi per apparire, dividere per darsi un significato. Sottocorona, il meteorologo della tv, era un divulgatore vecchio stile. Mai elitario, alto, lontano: primo farsi capire. “Oggi facciamo un approfondimento di quelli un po’ facili”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

