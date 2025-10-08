Paolo Sottocorona il meteorologo che non mangiava cuccioli e amava l'alba | Alla mia età riesco ancora a faticare

Il meteorologo Paolo Sottocorona è morto a 77 anni. Lo stimato volto di La7 era un uomo ricco di passioni: si emozionava assistendo al sorgere del sole, aveva deciso di mangiare poca carne e "mai cuccioli" e amava solcare il mare con la sua barca a vela. Come meteorologo aveva una missione: "Mi preoccupo che ciò che espongo venga capito". 🔗 Leggi su Fanpage.it

La meteorologia spiegata bene: chiacchierata con Paolo Sottocorona

Paolo Sottocorona è il Re dell'estate di La7. Il suo meteo totalizza il record di share

Paolo Sottocorona e le bufale del meteo: «Vi spiego perché la temperatura percepita non esiste e le app non servono»

