Paolo Sottocorona il meteorologo che non mangiava cuccioli e amava l'alba | Alla mia età riesco ancora a faticare
Il meteorologo Paolo Sottocorona è morto a 77 anni. Lo stimato volto di La7 era un uomo ricco di passioni: si emozionava assistendo al sorgere del sole, aveva deciso di mangiare poca carne e "mai cuccioli" e amava solcare il mare con la sua barca a vela. Come meteorologo aveva una missione: "Mi preoccupo che ciò che espongo venga capito". 🔗 Leggi su Fanpage.it
