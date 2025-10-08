Paolo Sottocorona chi è il meteorologo poeta che entrava garbatamente nelle case degli italiani | Scienziato colto e gentile
Firenze – "Eccoci”. Il volto rassicurante, entrava in casa con garbo: il poeta meteorologo dal sorriso discreto. L’amico che la sa lunga su cirrocumuli e downburst senza fartelo pesare. Il vicino di casa incanutito e sempre elegante. Gentile: sempre. Il tono di voce pacato, misurato, il professore che non ha bisogno di esibizioni baritonali per farsi ascoltare. Facciamo una previsione, noi: ci mancherà Paolo Sottocorona. Siamo nell’era del cattivismo: distinguersi per apparire, dividere per darsi un significato. Sottocorona, il meteorologo della tv, era un divulgatore vecchio stile. Mai elitario, alto, lontano: primo-farsi-capire. 🔗 Leggi su Lanazione.it
