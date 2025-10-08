Paolini magica impresa! Una rimonta epica come ha fatto

L’impresa è di quelle che si ricordano. Jasmine Paolini soffre, vacilla, ma non cade: al torneo WTA 1000 di Wuhan l’azzurra rimonta la cinese Yuan Yue dopo un inizio complicato, quando sembrava che l’avversaria potesse prendere il largo e complicare il finale di stagione della nostra campionessa. Alla fine la tennista italiana è riuscita a imporsi per 3-6, 6-4, 6-3 in una battaglia senza esclusione di colpi, durata oltre due ore. Una vittoria che la mantiene in corsa per la qualificazione alle WTA Finals di Riad, dove la toscana sogna di qualificarsi sia in singolo che in doppio, dove è già sicura di partecipare insieme a Sara Errani. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

