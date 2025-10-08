Paolini magica impresa! Una rimonta epica come ha fatto
L’impresa è di quelle che si ricordano. Jasmine Paolini soffre, vacilla, ma non cade: al torneo WTA 1000 di Wuhan l’azzurra rimonta la cinese Yuan Yue dopo un inizio complicato, quando sembrava che l’avversaria potesse prendere il largo e complicare il finale di stagione della nostra campionessa. Alla fine la tennista italiana è riuscita a imporsi per 3-6, 6-4, 6-3 in una battaglia senza esclusione di colpi, durata oltre due ore. Una vittoria che la mantiene in corsa per la qualificazione alle WTA Finals di Riad, dove la toscana sogna di qualificarsi sia in singolo che in doppio, dove è già sicura di partecipare insieme a Sara Errani. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Ancora una volta, Sara #Errani e Jasmine #Paolini si confermano una coppia magica. Le azzurre conquistano il #WTA 1000 di #Pechino di doppio, bissando il titolo dell'anno passato. Sono la prima coppia della storia di doppio femminile a vincere il titolo 10 - facebook.com Vai su Facebook
Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto in semifinale della Bjk Cup: battuta 2-0 la Cina con una rimonta da brividi - Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini in semifinale di Bjk Cup (la Coppa Davis femminile) dopo due rimonte da brividi. Lo riporta blitzquotidiano.it