Paolini e Rynakina duello a distanza a Wuhan | le avversarie agli ottavi e cosa può cambiare per il ranking e la Race

Jasmine Paolini e la kazaka Elena Rybakina sono in lotta a Wuhan per l’ ottavo posto sia nel ranking che nella Race, e nel secondo caso il duello è fondamentale perché assegna l’ ultimo slot utile per l’accesso alle WTA Finals, che si giocheranno a Riad ad inizio novembre. L’azzurra con il successo odierno a Wuhan ha griffato il sorpasso sulla kazaka, seppur per soli 43 punti: a parità di risultato in Cina, dunque, Paolini si presenterà al 500 di Ningbo (a cui entrambe sono iscritte), la prossima settimana, davanti a Rybakina, ed inoltre con la possibilità di scartare 1 solo punto contro i 108 (in caso di risultato migliore) a cui dovrà rinunciare la kazaka. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Paolini e Rynakina, duello a distanza a Wuhan: le avversarie agli ottavi e cosa può cambiare per il ranking e la Race

In questa notizia si parla di: paolini - rynakina

Paolini e Rynakina, duello a distanza a Wuhan: le avversarie agli ottavi e cosa può cambiare per il ranking e la Race - Jasmine Paolini e la kazaka Elena Rybakina sono in lotta a Wuhan per l'ottavo posto sia nel ranking che nella Race, e nel secondo caso il duello è ... Secondo oasport.it

Paolini ribalta Yuan a Wuhan col consiglio segreto di Sinner, trova Tauson e gufa Rybakina per le WTA Finals - WTA 1000 Wuhan, Paolini rimonta la cinese Yuan e va agli ottavi: ora la sfida a Tauson. Lo riporta sport.virgilio.it