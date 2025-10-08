Paolini che rimonta a Wuhan | batte Yuan e raggiunge gli ottavi

(Adnkronos) – Jasmine Paolini avanza agli ottavi di finale del torneo Wta 1000 di Wuhan. La tennista azzurra, numero 8 del mondo e 7 del seeding, ha superato oggi, mercoledì 8 ottobre, in rimonta la cinese e 'padrona di casa' Yue Yuan, numero 109 del ranking Wta, con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3 in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

