Paola Pezone in concerto al Palapartenope | il 6 febbraio è Happy Birthday
Paola Pezone torna dal vivo in concerto il 6 febbraio 2026 al Palapartenope di Napoli, data scelta non a caso: il giorno del suo compleanno. Il concerto, intitolato “Happy Birthday”, rappresenta un’occasione speciale per celebrare insieme al pubblico un percorso artistico e personale in costante crescita. Con oltre 50 milioni di visualizzazioni su YouTube, Paola Pezone si è affermata come una . 🔗 Leggi su 2anews.it
“Neomamma”, per Paola Pezone evento musicale al Teatro Totò di Napoli: la data e i biglietti - Grande attesa per lo spettacolo musicale dal titolo “Neomamma” che la cantante Paola Pezone terrà il prossimo 29 aprile al teatro Totò di via Frediano Cavara, presentato da Magda Mancuso e realizzato ... Lo riporta ilmattino.it