Paola Pezone in concerto al Palapartenope | il 6 febbraio è Happy Birthday

Paola Pezone torna dal vivo in concerto il 6 febbraio 2026 al Palapartenope di Napoli, data scelta non a caso: il giorno del suo compleanno. Il concerto, intitolato “Happy Birthday”, rappresenta un’occasione speciale per celebrare insieme al pubblico un percorso artistico e personale in costante crescita. Con oltre 50 milioni di visualizzazioni su YouTube, Paola Pezone si è affermata come una . 🔗 Leggi su 2anews.it

