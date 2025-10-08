Paola Barale contro Gianni Sperti | ‘Valuta azioni legali’ cosa è successo
Paola Barale pronta a denunciare Sperti e Mediaset dopo Verissimo. Il clima tra Paola Barale e Gianni Sperti torna teso, ma stavolta non per motivi sentimentali. Secondo quanto rivelato dalla giornalista Grazia Sambruna, la conduttrice starebbe valutando azioni legali contro l’ex marito e contro Mediaset dopo alcune dichiarazioni rilasciate da Sperti nel corso della puntata di Verissimo condotta da Silvia Toffanin. Le frasi che hanno fatto infuriare la Barale. Durante l’intervista, Sperti aveva risposto con ironia alla domanda sulla presunta relazione della Barale con Raz Degan mentre erano ancora sposati: “Come ho saputo che ero cornuto? Prima di tutto diciamo che ho saputo portare le corna con dignità. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: paola - barale
