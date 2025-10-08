Panico a Palazzo Perticari a Pesaro scatta l’allarme antincendio
Pesaro, 8 ottobre 2025 – Attimi di paura intorno alle 12 nel cuore del centro storico in corso XI Settembre quando, durante un controllo alla caldaia, è improvvisamente saltato il sistema antincendio di Palazzo Perticari, facendo scattare l’allarme e mobilitando vigili del fuoco, vigili urbani, 118 e polizia. All’interno si trova la collezione libraria custodita al secondo piano, dove ci sono migliaia di volumi di grande valore storico. Per cause ancora in corso di accertamento si sono attivati automaticamente il sistema di paratie e i gas inerti del sistema antincendio. Una misura automatica che, se da un lato ha garantito la salvaguardia del patrimonio, dall’altro ha generato momenti di panico all’interno dell’edificio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
