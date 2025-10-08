Palmisano nessun ‘perdono’ a Schwazer | Ha rovinato marcia non credo in seconde occasioni

(Adnkronos) – Antonella Palmisano non 'perdona' Alex Schwazer. L'atleta azzurra, argento nella 35 chilometri di marcia negli ultimi Mondali di atletica andati in scena a Tokyo, ha parlato del caso che ha riguardato il suo ex 'collega', squalificato per doping nel 2013. Una vicenda che, con tutte le implicazioni e gli svilupppi, tutt'altro che lineari, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com