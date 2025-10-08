Palmisano contro Alex Schwazer | Ha messo in cattiva luce la marcia ha danneggiato la nostra immagine
Prima l’attacco alle pagine social dell’European Athletics e di Birmingham 2026, poi alla Fidal, adesso anche ad Alex Schwazer. Antonella Palmisano non le manda a dire in questo periodo e – dopo lo sfogo social per il “continuo ignorare” delle sue medaglie da parte dei vertici europei e italiani dell’atletica – adesso accusa anche Schwazer per il caso doping nel corso di un’intervista a Vanity Fair: “Non conosco personalmente Schwazer, ma il suo caso ha messo in cattiva luce la marcia”. Una frase buttata lì dalla campionessa italiana, che agli ultimi Mondiali di Tokyo ha vinto l’argento nella 35 km, senza considerare la complessità della situazione che ha coinvolto il marciatore italiano ( tutte le tappe ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
