Palmisano contro Alex Schwazer | Ha messo in cattiva luce la marcia ha danneggiato la nostra immagine

Ilfattoquotidiano.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima l’attacco alle pagine social dell’European Athletics e di Birmingham 2026, poi alla Fidal, adesso anche ad Alex Schwazer. Antonella Palmisano non le manda a dire in questo periodo e – dopo lo sfogo social per il “continuo ignorare” delle sue medaglie da parte dei vertici europei e italiani dell’atletica – adesso accusa anche Schwazer per il caso doping nel corso di un’intervista a Vanity Fair: “Non conosco personalmente Schwazer, ma il suo caso ha messo in cattiva luce la marcia”. Una frase buttata lì dalla campionessa italiana, che agli ultimi Mondiali di Tokyo ha vinto l’argento nella 35 km, senza considerare la complessità della situazione che ha coinvolto il marciatore italiano ( tutte le tappe ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

palmisano contro alex schwazer ha messo in cattiva luce la marcia ha danneggiato la nostra immagine

© Ilfattoquotidiano.it - Palmisano contro Alex Schwazer: “Ha messo in cattiva luce la marcia, ha danneggiato la nostra immagine”

In questa notizia si parla di: palmisano - alex

palmisano contro alex schwazerPalmisano, nessun 'perdono' a Schwazer: "Ha rovinato marcia, non credo in seconde occasioni" - L'atleta azzurra ha rilasciato una dura intervista parlando del caso dell'ex marciatore italiano ... Da msn.com

palmisano contro alex schwazerAntonella Palmisano: ecco le vere ragioni del suo sfogo contro la Fidal - Doppio post della marciatrice che nel secondo svela come lei si ritenne denigrata già in occasione degli Europei di atletica 2024 ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Palmisano Contro Alex Schwazer