Pallavolo Mattarella riceve l’Italvolley iridata
Roma, 8 ott. (askanews) – Il Quirinale si tinge d’azzurro per accogliere le Nazionali italiane di pallavolo, maschile e femminile, protagoniste dell’estate sportiva. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto le due selezioni insieme ai rispettivi commissari tecnici, Julio Velasco e Ferdinando De Giorgi, in una cerimonia che ha unito sorrisi, riflessioni e valori condivisi. La voce più intensa è stata quella della capitana azzurra Anna Danesi, che ha voluto parlare non solo da atleta ma da esempio per le nuove generazioni: “Mi rivolgo alle ragazze che sognano di essere all’ombra della rete. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
