pallavolo le nazionali al quirinale mattarella cita velasco

Le nazionali di pallavolo maschile e femminile vengono ricevute oggi, 8 ottobre, al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo le vittorie ottenute ai Mondiali. I complimenti del presidente: “Siete stati formidabili”. “Bentornate e bentornati! Siete stati formidabili, complimenti e grazie. Siete stati seguiti in maniera appassionata dal nostro Paese, dagli italiani”. Così il presidente della Repubblica si è rivolto ai campioni del volley. “Vorrei ringraziare le due guide di queste squadre, Velasco e De Giorgi, per l’impegno che hanno messo in campo, fuori dal campo, prima del campo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

