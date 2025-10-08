Pallavolo Cervia presentata la squadra femminile Il vicesindaco | Forte legame tra la città e il volley

Le Terme di Cervia hanno ospitato ieri, 7 ottobre, la presentazione ufficiale del Cervia Volley per la stagione 20252026, un evento che ha sancito l’avvio della partnership tra il club e le Terme di Cervia, all’insegna di una visione comune: unire sport e benessere in un progetto condiviso con. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it