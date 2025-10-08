Pallavolo Cervia presentata la squadra femminile Il vicesindaco | Forte legame tra la città e il volley

Ravennatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Terme di Cervia hanno ospitato ieri, 7 ottobre, la presentazione ufficiale del Cervia Volley per la stagione 20252026, un evento che ha sancito l’avvio della partnership tra il club e le Terme di Cervia, all’insegna di una visione comune: unire sport e benessere in un progetto condiviso con. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pallavolo - cervia

pallavolo cervia presentata squadraVolley, a Cervia arriva l'A1 con la Consolini: "La massima serie arriva nel cuore della Romagna" - La massima serie del volley femminile arriva nel cuore della Romagna a conferma che tutta l’Emilia- Da ravennatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Pallavolo Cervia Presentata Squadra