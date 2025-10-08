Pallanuoto Trieste piega la De Akker per 18-15 nel posticipo della prima giornata di Serie A1
Si completa la prima giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile: Trieste piega il De Akker Team per 18-15 nel match spostato a questa sera per gli impegni dei giuliani di Euro Cup, con gli alabardati che dopo aver superato le qualificazioni del secondo torneo europeo, vincono anche all’esordio in campionato. Nel primo quarto sono gli ospiti ad interpretare meglio il match, portandosi prima sull’1-3 e poi sul 2-5, prima che i padroni di casa accorcino sul 3-5. Nella seconda frazione si completa la rimonta di Trieste, che pareggia sul 5-5 e poi replica per due volte al vantaggio ospite fino al 7-7 di metà gara. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: pallanuoto - trieste
