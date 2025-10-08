Pallanuoto la Pro Recco cede di misura a Budapest | il Ferencvaros vince la Supercoppa Europea per 15-14

Epilogo amaro, al termine di un match lottato dal primo all’ultimo istante, per la Pro Recco, sconfitta di misura a Budapest, in Ungheria, nella finale della Supercoppa Europea 2025 di pallanuoto maschile, dai padroni di casa magiari del Ferencvaros, che si impongono per 15-14 e conquistano il trofeo per la sesta volta nella storia, mentre i liguri restano fermi a quota nove. Nel primo quarto, dopo il botta e risposta registrato nel primo minuto di gioco, i magiari, detentori della Champions League, piazzano il break di 3-0 che li porta sul 4-1. La Pro Recco, detentrice dell’Euro Cup, accorcia per due volte a -2, ma i magiari tornano sul +3, prima che Granados fissi lo score sul 6-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

