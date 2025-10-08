Pallamano Bob Hanning verso gli Europei 2026 | Vogliamo crescere per arrivare ancor più preparati
L’Italia della pallamano ha messo nel mirino gli Europei maschili 2026. Il ct Bob Hanning, dopo lo stage tenutosi a Chieti, ha già alzato la soglia di attenzione generale di un gruppo, che in questo caso non ha potuto comprendere i giocatori militanti all’estero, desideroso di figurare un’altra volta al meglio, dopo lo storico cammino dei Mondiali 2025. Al sito della Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH), Hanning ha affermato: “ È stato importante e utile potere avere l’opportunità di visionare sia giocatori nuovi provenienti dal campionato italiano, sia atleti che avevano già fatto parte della nazionale prima del mio arrivo. 🔗 Leggi su Oasport.it
