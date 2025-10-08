Pallamano Bob Hanning verso gli Europei 2026 | Vogliamo crescere per arrivare ancor più preparati

Oasport.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia della pallamano ha messo nel mirino gli Europei maschili 2026. Il ct Bob Hanning, dopo lo stage tenutosi a Chieti, ha già alzato la soglia di attenzione generale di un gruppo, che in questo caso non ha potuto comprendere i giocatori militanti all’estero, desideroso di figurare un’altra volta al meglio, dopo lo storico cammino dei Mondiali 2025. Al sito della Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH), Hanning ha affermato: “ È stato importante e utile potere avere l’opportunità di visionare sia giocatori nuovi provenienti dal campionato italiano, sia atleti che avevano già fatto parte della nazionale prima del mio arrivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

pallamano bob hanning verso gli europei 2026 vogliamo crescere per arrivare ancor pi249 preparati

© Oasport.it - Pallamano, Bob Hanning verso gli Europei 2026: “Vogliamo crescere per arrivare ancor più preparati”

In questa notizia si parla di: pallamano - hanning

Pallamano, i convocati dell’Italia per il training camp di Chieti: Hanning sceglie 19 giocatori

Pallamano, nuova guida tecnica per la Nazionale azzurra: arriva il tedesco Bob Hanning - Conclusa l’esperienza ai Campionati Mondiali, dove l’Italia tornava a distanza di 28 anni, la Federhandball ha comunicato oggi l’avvicendamento ... Segnala sport.sky.it

Pallamano, i convocati dell’Italia per il training camp di Chieti: Hanning sceglie 19 giocatori - La lunga marcia d'avvicinamento agli Europei 2026 di pallamano sta per iniziare per la nazionale italiana maschile allenata da Bob Hanning. Secondo oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Pallamano Bob Hanning Verso