Palestrina lo sposo è uno spacciatore | gli invitati al matrimonio finiscono sotto inchiesta

Pasquale Iadicicco si è sposato nel 2018. Poi è finito indagato per spaccio. Aveva precedenti per droga, ma sette anni fa era pronto al matrimonio. Aveva festeggiato con pranzo, brindisi e un discreto numero di buste di contanti donate dagli invitati. Poi, nella casa dei novelli sposi a Palestina, la polizia trova droga e circa 10 mila euro in contanti nascosti dietro un’intercapedine. «Sono i regali del matrimonio», dice Iadicicco. Ma allora perché tenerli nascosti? I 18 testimoni. Durante il processo, racconta l’edizione romana di Repubblica, ha portato 18 invitati al matrimonio a testimoniare. 🔗 Leggi su Open.online