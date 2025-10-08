Palestina la nazionale si trasferisce in Cile per sognare la Coppa Araba 2025 Il calcio come atto di resistenza

Palestina, la nazionale va in Cile per la Coppa Araba 2025. Il calcio come atto di resistenza contro la devastazione Dopo la delusione per il mancato accesso al Mondiale 2026, la Federazione Calcistica Palestinese ha compiuto un passo storico, trasferendo il proprio quartier generale in Cile. L'obiettivo è chiaro: sfuggire alla distruzione sistematica dello sport

