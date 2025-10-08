Palestina centinaia di persone manifestano a Città del Messico

Centinaia di persone hanno partecipato a una manifestazione pacifica a Città del Messico per chiedere la fine della guerra a Gaza a due anni dall'attacco di Hamas del 7 ottobre. Al corteo hanno partecipato anche studenti provenienti da varie università: hanno chiesto al Messico di rompere i rapporti con Israele. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Palestina, centinaia di persone manifestano a Città del Messico

In questa notizia si parla di: palestina - centinaia

Daspo per la bandiera della Palestina: in centinaia alla manifestazione

Fiumicino, centinaia in piazza Grassi: “Stop al genocidio in Palestina”

Catania scende in piazza per la Palestina: centinaia di persone chiedono pace e solidarietà internazionale

Agtw.it. . Nonostante le prescrizioni della questura, si sta svolgendo in Piazza Castello, a Torino, un presidio per la palestina. Centinaia le persone scese in piazza il 7 ottobre, contro quanto sta accadendo a Gaza. - facebook.com Vai su Facebook

Palestina, centinaia di medici e infermieri sotto gli ospedali di Brescia e Desenzano - Si sono riuniti portando con sé candele, lumini e torce, poi hanno letto a turno i nomi dei 1677 sanitari uccisi da Israele negli ultimi due anni. - X Vai su X

Senigallia manifesta per la Palestina e per la Flottilla - Centinaia di persone si sono radunate in piazza Saffi per manifestare solidarietà a Gaza e agli attivisti della Global Sumud Flottilla ... Come scrive centropagina.it

Manifestazione per Gaza e la Flotilla, centinaia di bandiere della Palestina sventolano a Roma: “Siamo 50mila” - Il Colosseo è circondato di bandiere della Palestina: sono 50mila le persone scese a manifestare per Gaza e per la Global Sumud Flotilla a Roma ... Come scrive msn.com