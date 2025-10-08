Palestina centinaia di persone manifestano a Città del Messico

Centinaia di persone hanno partecipato a una manifestazione pacifica a Città del Messico per chiedere la fine della guerra a Gaza a due anni dall'attacco di Hamas del 7 ottobre. Al corteo hanno partecipato anche studenti provenienti da varie università: hanno chiesto al Messico di rompere i rapporti con Israele. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

