Palermo si prepara ad accogliere i Mhaol una delle formazioni più potenti della scena post-punk contemporanea

Venerdì 24 ottobre a I Candelai di Palermo arrivano i M(h)aol: la band post-punk irlandese più radicale della nuova scena europea. Palermo si prepara ad accogliere M(h)aol, una delle formazioni più potenti e significative della scena post-punk contemporanea. L'appuntamento è per venerdì 24.
