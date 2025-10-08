Palermo In-Visibile l' installazione fluida allo spazio Ducrot dei Cantieri culturali della Zisa
Una installazione fluida in città, dal nome “Palermo In-Visibile”, si terrà giorno 8 e 9 ottobre allo spazio Ducrot dei cantieri culturali della Zisa di Palermo dalle 19:30 alle 21:30 con ingresso gratuito.L’installazione è realizzata dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Palermo con il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
