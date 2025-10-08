Palazzo Trivulzio fumata bianca per il bistrot

Ilgiorno.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bistrot "letterario" al Palazzo Trivulzio, due gare deserte, alla terza la fumata bianca: c’è un operatore. Sarà lui ad aggiudicarsi l’affitto "a buon prezzo", 24mila euro annui, per la gestione dei grandi spazi al pianterreno del Palazzo restaurato, e a realizzarvi, sulla base del progetto presentato, il bar "culturale" già punta di diamante nel progetto di riqualificazione. Il bando era stato pubblicato in giugno e prorogato, le buste, o meglio la busta, aperte alla ripresa. Vi sono ancora alcuni dettagli da limare. "Abbiamo chiesto all’operatore - così il vicesindaco Lino Ladini (nella foto) -, di fatto il solo ad essersi presentato, una integrazione progettuale, e siamo in attesa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

