Pagelle West Bromwich Albion Juve | riecco il vero Pagnucco ma quante difficoltà in difesa! Pugno segna ed è quello l’importante Crapisto a intermittenza – VOTI
di Nicolò Corradino Pagelle West Bromwich Albion Juve, i voti e i giudizi ai protagonisti del match valido per la Premier League International Cup. I voti e i giudizi alle protagoniste della seconda partita di Premier League International Cup: le pagelle di West Bromwich Albion Juve. TOP: Tiozzo, Pagnucco FLOP: Martinez, Savio Scaglia 5,5 – Sull’autogol può fare poco. Forse qualcosa da recriminare sulla seconda rete di Bray: solido nelle uscite alte. Martinez 5 – Errore goffo. Da apprezzare la mentalità dopo l’episodio: ha cercato di restare concentrato e non ha sfigurato così tanto (Dal 72? Gielen SV) Van Aarle 6 – È l’unico tra i difensori a tenere botta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: pagelle - west
Pagelle West Bromwich Albion Juve: i TOP e FLOP dopo il primo tempo
LE PAGELLE DI SPEZIA-PALERMO 1-2. I rosa battono lo spauracchio Spezia dei tanti ex e volano al primo posto: Il Palermo disputa una gara di grande intensità, fatta di corsa, sacrificio e carattere. Espugna il campo dello Spezia con autorevolezza e porta a - facebook.com Vai su Facebook
LE PAGELLE DI SPEZIA-PALERMO 1-2. I rosa battono lo spauracchio Spezia dei tanti ex e volano al primo posto - X Vai su X
Pagelle West Bromwich Albion Juve: i TOP e FLOP dopo il primo tempo - Pagelle West Bromwich Albion Juve, i voti e i giudizi ai protagonisti del match valido per la Premier League International Cup I voti e i giudizi alle protagoniste della seconda partita di Premier Lea ... Si legge su juventusnews24.com
West Bromwich Albion Juve Premier League International Cup LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato - West Bromwich Albion Juve Premier League International Cup LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato del secondo match di questa competizione Secondo match di Premier League International Cup per l ... Segnala juventusnews24.com