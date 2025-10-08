di Nicolò Corradino Pagelle West Bromwich Albion Juve, i voti e i giudizi ai protagonisti del match valido per la Premier League International Cup. I voti e i giudizi alle protagoniste della seconda partita di Premier League International Cup: le pagelle di West Bromwich Albion Juve. TOP: Tiozzo, Pagnucco FLOP: Martinez, Savio Scaglia 5,5 – Sull’autogol può fare poco. Forse qualcosa da recriminare sulla seconda rete di Bray: solido nelle uscite alte. Martinez 5 – Errore goffo. Da apprezzare la mentalità dopo l’episodio: ha cercato di restare concentrato e non ha sfigurato così tanto (Dal 72? Gielen SV) Van Aarle 6 – È l’unico tra i difensori a tenere botta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Pagelle West Bromwich Albion Juve: riecco il vero Pagnucco ma quante difficoltà in difesa! Pugno segna (ed è quello l'importante), Crapisto a intermittenza – VOTI