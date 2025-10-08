Paganini lancia la provocazione per la panchina della Juve: tutte le dichiarazioni del giornalista su Tudor ma non solo. La panchina di Igor Tudor è sotto osservazione e il suo futuro potrebbe dipendere dai prossimi risultati. Ne è convinto il giornalista di Rai Sport, Paolo Paganini, che, intervenuto a TMW Radio, ha analizzato il momento della Juventus, criticando le scelte di mercato estive e lanciando una suggestione clamorosa per il futuro: Luciano Spalletti. SPALLETTI METTEREBBE D’ACCORDO TUTTI PER LA FIORENTINA – «Secondo me sì, ma Spalletti guarda al Nord e non al Sud. Credo verso Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Paganini lancia la provocazione: «Secondo me Spalletti guarda verso Torino… Tudor sta facendo gli stessi numeri di Motta, per me la Juve ha sbagliato il mercato e…»