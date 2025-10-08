Padova smontata la statua del Gattamelata simbolo della città
A Padova, rimossa la statua del Gattamelata, il monumento equestre simbolo della città realizzato da Donatello, per un restauro. Servizio di Raffaella Frullone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
A #Padova smontata la statua del #Gattamelata di #Donatello. L'opera sarà restaurata per un anno e mezzo. E' la terza volta che il cavaliere lascia la piazza davanti alla basilica del Santo. Al #Tg2Rai ore 13,00 #8ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Padova, via il Gattamelata dal Sagrato della Basilica del Santo - La Statua di Donatello verrà smontata e portata via tra mercoledì giovedì. Secondo rainews.it
Gattamelata, il trasloco delle polemiche al via: dopo 85 anni la storia si ripete - Allora la motivazione era proteggerlo durante i bombardamenti della Seconda Guerra mondiale, come era avvenuto alla vigilia della ... Da ilgazzettino.it