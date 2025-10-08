Padova smontata la statua del Gattamelata simbolo della città

Tv2000.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Padova, rimossa la statua del Gattamelata, il monumento equestre simbolo della città realizzato da Donatello, per un restauro. Servizio di Raffaella Frullone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

padova smontata la statua del gattamelata simbolo della citt224

© Tv2000.it - Padova, smontata la statua del Gattamelata simbolo della città

In questa notizia si parla di: padova - smontata

padova smontata statua gattamelataPadova, via il Gattamelata dal Sagrato della Basilica del Santo - La Statua di Donatello verrà smontata e portata via tra mercoledì giovedì. Secondo rainews.it

padova smontata statua gattamelataGattamelata, il trasloco delle polemiche al via: dopo 85 anni la storia si ripete - Allora la motivazione era proteggerlo durante i bombardamenti della Seconda Guerra mondiale, come era avvenuto alla vigilia della ... Da ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Padova Smontata Statua Gattamelata