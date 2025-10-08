Padova accende la fiamma | inaugurata la mostra Cortina d’Ampezzo Le due Olimpiadi

Padovaoggi.it | 8 ott 2025

Un salto di settant’anni in un solo padiglione. È il viaggio che propone la mostraCortina d’Ampezzo. Le due Olimpiadi – Sport e montagna tra tradizione e innovazione”, inaugurata oggi, mercoledì 8 febbraio, alla Fiera di Padova alla presenza del presidente della Regione Veneto Luca Zaia.Un. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

