Pace Gaza Israele prepara visita Trump

16.40 Israele si sta preparando alla possibilità che il presidente Usa arrivi in caso venga firmata l'intesa per la liberazione degli ostaggi e la tregua. Lo rivela Ynet,sostenendo che in Israele si stima che Trump voglia recarsi nella regione per "celebrare" in presenza il grande risultato.Tutto dipende dall'esito dei colloqui di Sharm elSheikh, in Egitto,ma le indicazioni sono positive.L'Egitto, mediatore chiave nel processo sulla proposta di pace di Trump,lo ha invitato a partecipare alla cerimonia che si terrebbe al Cairo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Il Papa parla con Netanyahu: «A Gaza prezzo straziante della guerra pagato dai più fragili, si raggiunga la pace»

Un ministero per la pace. L’appello della governatrice umbra: “Denunciamo le violenze a Gaza”

Hamas:invasione Gaza è disprezzo pace

Gaza, Israele e Hamas si scambiano le liste di ostaggi e prigionieri da liberare. Netanyahu prepara visita di Trump - La questione dei prigionieri palestinesi da liberare è al centro del terzo giorno di negoziati indiretti in corso a Sharm el Sheikh ... Da milanofinanza.it

Gaza, possibile prima fase del piano di pace prima di venerdì. E Hamas chiede i corpi di Yahya e Muhammad Sinwar - La prima fase del piano di pace per Gaza del presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe essere finalizzata prima di venerdì, a condizione che l'attuale tono ottimistico che circonda i ... Scrive ilmattino.it