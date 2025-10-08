Pace fatta tra i club europei e il Barcellona Soltanto il Real Madrid resta fuori

Gazzetta.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche il club blaugrana ora lavorerà per far crescere la Champions. Anche se non mancano le indiscrezioni per nuove frizioni su eventuali spartizioni dei diritti tv. Intanto Marotta entra nel board dell’Efc al posto dell’ex ad nerazzurro Antonello. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

pace fatta tra i club europei e il barcellona soltanto il real madrid resta fuori

© Gazzetta.it - Pace fatta tra i club europei e il Barcellona. Soltanto il Real Madrid resta fuori

In questa notizia si parla di: pace - fatta

Disgelo sui fondi da Segrate a Monza: pace fatta sulla metropolitana

Wanda Nara e Mauro Icardi, accordo sulle figlie: pace fatta?

Pace fatta tra Valerio Scanu e Maria De Filippi? Ecco il possibile riavvicinamento tra i due

pace fatta club europeiPace fatta tra i club europei e il Barcellona. Soltanto il Real Madrid resta fuori - Anche se non mancano le indiscrezioni per nuove frizioni su eventuali spartizioni dei diritti tv. Si legge su msn.com

pace fatta club europeiEca, pace fatta tra El Khelaifi e il Barcellona: ora resta fuori soltanto il Real Madrid. Marotta entra nel board - Intanto il presidente dell'Inter prende il posto di Alessandro Antonello diventato ad del Marsiglia ... corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pace Fatta Club Europei