PAC 2000A Conad inaugura a Montalto Uffugo il nuovo polo logistico per il Sud Italia | un hub da 61.000 mq tra innovazione sostenibilità e ricerca

Laprimapagina.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato inaugurato questa mattina il nuovo polo logistico di PAC 2000A Conad a Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza: una struttura di 61.000 metri quadrati che diventa il nuovo punto di riferimento per la distribuzione del gruppo nel Sud Italia. L’hub integra le più avanzate soluzioni di automazione, sostenibilità ambientale ed efficienza operativa, frutto della collaborazione con l’ Università della Calabria e il suo Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale (DIMEG). Il nuovo centro rappresenta un modello di logistica integrata e sostenibile, concepito per ridurre l’impatto ambientale e generare valore per il territorio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

