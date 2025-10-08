PAC 2000A Conad inaugura a Montalto Uffugo il nuovo polo logistico per il Sud Italia | un hub da 61.000 mq tra innovazione sostenibilità e ricerca

È stato inaugurato questa mattina il nuovo polo logistico di PAC 2000A Conad a Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza: una struttura di 61.000 metri quadrati che diventa il nuovo punto di riferimento per la distribuzione del gruppo nel Sud Italia. L’hub integra le più avanzate soluzioni di automazione, sostenibilità ambientale ed efficienza operativa, frutto della collaborazione con l’ Università della Calabria e il suo Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale (DIMEG). Il nuovo centro rappresenta un modello di logistica integrata e sostenibile, concepito per ridurre l’impatto ambientale e generare valore per il territorio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - PAC 2000A Conad inaugura a Montalto Uffugo il nuovo polo logistico per il Sud Italia: un hub da 61.000 mq tra innovazione, sostenibilità e ricerca

In questa notizia si parla di: 2000a - conad

PAC 2000A Conad dona 92.700 euro all’Ospedale Annunziata di Cosenza: inaugurata la nuova “Casa Nascita”

Un impegno pluriennale: Conad ha donato oltre 330.000 auro all'Annunziata negli ultimi quattro anni. Questo importante contributo si inserisce in un impegno costante che PAC 2000A Conad ha portato avanti, consentendo negli anni precedenti il potenziame - facebook.com Vai su Facebook

Conad al fianco della sanità calabrese: oggi PAC 2000A Conad ha donato 92.700 euro all’Ospedale Annunziata di Cosenza - X Vai su X

Donati oltre 92mila euro all’ospedale di Cosenza per il dipartimento Materno-Infantile - La donazione effettuata da Conad in un progetto più ampio che la catena ha avviato a livello nazionale nel 2021 per sostenere gli ospedali ... quicosenza.it scrive

Conad dona 92.700 euro all’Annunziata di Cosenza per mamme e neonati - Nuove apparecchiature e la “Casa Nascita” grazie al sostegno di PAC 2000A Conad e dei clienti ... Da cosenzachannel.it