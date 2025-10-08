Ovviamente Jacob Elordi sta già indossando la nuova collezione di Bottega Veneta

Sono passate meno di due settimane dallo show di Bottega Veneta che ha dato il via alla direzione creativa di Louise Trotter, ma Jacob Elordi già ne indossa uno dei look migliori. Ovviamente. L’attore è impegnato nella promozione di Frankenstein, il nuovo film di Guillermo del Toro in cui interpreta l’iconico mostro creato da Mary Shelley oltre duecento anni fa nel romanzo omonimo, un classico che negli anni ha visto alcuni grandi nomi del cinema calarsi nel ruolo del “Moderno Prometeo”, da Robert De Niro a Boris Karloff, fino a Christian Bale nel film in uscita il prossimo anno. Netflix's "Frankenstein" Los Angeles Premiere. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Ovviamente Jacob Elordi sta già indossando la nuova collezione di Bottega Veneta

