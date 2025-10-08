L’ad di Openjobmetis Rosario Rasizza: «Le aziende hanno sempre più bisogno di personale che entri subito in servizio e sia in grado di formare i giovani. Le richieste aumentano nella finanza e nelle attività di gestione d’impresa dove l’esperienza è un valore aggiunto». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Over 50 preferiti anche più dei bocconiani»