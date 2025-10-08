Over 50 preferiti anche più dei bocconiani
L’ad di Openjobmetis Rosario Rasizza: «Le aziende hanno sempre più bisogno di personale che entri subito in servizio e sia in grado di formare i giovani. Le richieste aumentano nella finanza e nelle attività di gestione d’impresa dove l’esperienza è un valore aggiunto». 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: over - preferiti
Pedro Pascal svela la lista dei suoi libri preferiti
Un villain di spider-man diventa il thanos di marvel e mette a rischio i nostri eroi preferiti
Eleonora Daniele in lutto, l’addio commosso alla madre Iva: “I nostri fiori preferiti”
La tua over shirt perfetta è finalmente arrivata! Stilosa, pratica e super calda, è il capo ideale per affrontare la stagione con stile.Disponibile in vari colori e firmata dai tuoi brand preferiti: Tommy Hilfiger | GAS | Yes•Zee#ravazzoloabbigliamento #cornedovi - facebook.com Vai su Facebook
#TraIColoriDellAutunno questi sono i preferiti da #amaretuttolanno. #VentagliDiParole - X Vai su X
Gli over 50 al lavoro superano per la prima volta i 10 milioni - Gli occupati over 50 superano per la prima volta quota 10 milioni: nel secondo trimestre del 2025 - Secondo ansa.it