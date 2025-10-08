Ottolini Juve non tramonta questa pista per il ruolo di nuovo ds bianconero | due le insidie dall’estero per il dirigente del Genoa Ultime

Ottolini Juve, il suo nome torna di moda dopo l’uscita di scena di Rui Braz: Comolli valuta il ritorno del DS che conosce già il mondo bianconero. Un uomo del passato per costruire il futuro. Nella ricerca del nuovo Direttore Sportivo, la figura che andrà a completare l’organigramma dell’area sportiva, la Juventus guarda a un profilo che conosce alla perfezione l’ambiente bianconero: Marco Ottolini. L’attuale DS del Genoa, secondo le ultime indiscrezioni di Tuttosport, è tornato a essere un candidato fortissimo, la prima scelta della “pista italiana” al vaglio di Damien Comolli. Ottolini Juve: l’identikit del candidato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ottolini Juve, non tramonta questa pista per il ruolo di nuovo ds bianconero: due le insidie dall’estero per il dirigente del Genoa. Ultime

Ottolini Juve, non tramonta questa pista per il ruolo di nuovo ds bianconero! È testa a testa con quest’altro profilo: le novità

Ottolini a DAZN: «Abbiamo due obiettivi per questa stagione. Mercato ancora aperto? Non credo». Poi fa una battuta su un ex obiettivo di mercato della Juve: ecco cos’ha detto

Frendrup Juve: cos’è successo davvero quest’estate. Tutta la verità sul centrocampista del Genoa rivelata dal ds Ottolini! Ecco il suo annuncio

