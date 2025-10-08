Ottolini Juve è lui il candidato principale per il ruolo di direttore sportivo! Contatti avanzati e ritorno in bianconero sempre più vicino | tutti gli ultimi aggiornamenti

Juventusnews24.com | 8 ott 2025

Ottolini Juve, l’attuale dirigente del Genoa è il candidato principale a diventare il nuovo DS bianconero: contatti molto avanzati. Il futuro direttore sportivo della Juventus sembra avere un nome e un volto ben definito: Marco Ottolini. Le voci che lo vedono in pole position per ricoprire l’incarico si sono intensificate, culminando nella conferma da parte dell’esperto di mercato Matteo Moretto. Secondo le sue ultime indiscrezioni, l’accordo per il ritorno del dirigente alla Continassa sarebbe davvero imminente, chiudendo di fatto il cerchio su una decisione cruciale per la pianificazione del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Ottolini Juve, è lui il candidato principale per il ruolo di direttore sportivo! Contatti avanzati e ritorno in bianconero sempre più vicino: tutti gli ultimi aggiornamenti

