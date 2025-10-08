Ottolini Juve è lui il candidato principale per il ruolo di direttore sportivo! Contatti avanzati e ritorno in bianconero sempre più vicino | tutti gli ultimi aggiornamenti
Ottolini Juve, l’attuale dirigente del Genoa è il candidato principale a diventare il nuovo DS bianconero: contatti molto avanzati. Il futuro direttore sportivo della Juventus sembra avere un nome e un volto ben definito: Marco Ottolini. Le voci che lo vedono in pole position per ricoprire l’incarico si sono intensificate, culminando nella conferma da parte dell’esperto di mercato Matteo Moretto. Secondo le sue ultime indiscrezioni, l’accordo per il ritorno del dirigente alla Continassa sarebbe davvero imminente, chiudendo di fatto il cerchio su una decisione cruciale per la pianificazione del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Ottolini Juve, non tramonta questa pista per il ruolo di nuovo ds bianconero! È testa a testa con quest’altro profilo: le novità
Ottolini a DAZN: «Abbiamo due obiettivi per questa stagione. Mercato ancora aperto? Non credo». Poi fa una battuta su un ex obiettivo di mercato della Juve: ecco cos’ha detto
Frendrup Juve: cos’è successo davvero quest’estate. Tutta la verità sul centrocampista del Genoa rivelata dal ds Ottolini! Ecco il suo annuncio
Nuova Juve, Tether: "Un candidato per il CdA". Casting ds: l'idea di Comolli e i nomi in lizza - Per il nuovo dirigente dei bianconeri il dg si è preso tutto il tempo: ecco i dettagli
Ottolini Juve, non tramonta questa pista per il ruolo di nuovo ds bianconero: due le insidie dall'estero per il dirigente del Genoa. Ultime - Ottolini Juve, il suo nome torna di moda dopo l'uscita di scena di Rui Braz: Comolli valuta il ritorno del DS che conosce già il mondo bianconero Un uomo del passato per costruire il futuro.