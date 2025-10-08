Ottobre Rosa | weekend tra prevenzione solidarietà e degustazioni

Un fine settimana dedicato alla prevenzione e alla solidarietà. In occasione di “Ottobre Rosa”, mese simbolo della lotta contro il tumore al seno, l’Inner Wheel Club di Menfi promuove due giornate di incontri e attività per informare, sensibilizzare e sostenere concretamente le donne che. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Le donne al centro, ottobre si tinge di rosa per sconfiggere il cancro tra eventi e visite gratuite

L'Ottobre Rosa di Lilt torna a Novara: un mese di eventi e controlli gratuiti

"La prevenzione è la nostra arma più potente" Campagna Ottobre Rosa 2025 - Regione Lazio Screening gratuito per la prevenzione del tumore al seno Nel Lazio, il percorso di screening gratuito per la prevenzione del tumore al seno è attivo tutto l'an

In occasione dell'Ottobre Rosa 2025, il Dr. Aureli Torné Bladé, Capo dell'Unità di Ginecologia Oncologica dell'Hospital Clínic di Barcellona, risponde ad alcune delle sfide nell'approccio al cancro al seno, l'importanza della prevenzione, l'impatto…

"Ottobre Rosa": dove e come prenotare visite gratuite per la prevenzione del tumore al seno - Ottobre si tinge di rosa: tra campagne solidali, eventi sul territorio e progetti design, ecco come fare la differenza nella lotta contro il tumore al seno. Da alfemminile.com

Asp. Ottobre Rosa: i weekend della prevenzione per le donne e i loro amici a 4 zampe - L’ASP Trapani promuove l’Ottobre Rosa con screening gratuiti e visite veterinarie per animali, unendo salute e benessere. Lo riporta trapanioggi.it