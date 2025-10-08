Ottobre Rosa | visite senologiche per le donne anche a Cisterna Tutte le informazioni
Anche Cisterna si attiva per l’“Ottobre Rosa”, la tradizionale campagna di prevenzione, sensibilizzazione ed educazione sanitaria per la diagnosi precoce dei tumori al seno. Una campagna promossa dalla Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori, rivolta alle donne di età compresa tra i 45 e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Le donne al centro, ottobre si tinge di rosa per sconfiggere il cancro tra eventi e visite gratuite
L'Ottobre Rosa di Lilt torna a Novara: un mese di eventi e controlli gratuiti
