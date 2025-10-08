Ottobre rosa visite gratuite per le donne caregiver e le socie grazie ad una partnership con Andos

Cataniatoday.it | 8 ott 2025

Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno, una iniziativa internazionale che si prefigge lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione, sulla diagnosi precoce e sulla ricerca del cancro al seno. Purtroppo, però, molte donne non sempre aderiscono. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Le donne al centro, ottobre si tinge di rosa per sconfiggere il cancro tra eventi e visite gratuite

Dal rosa salmone al blu notte, ecco su quali sfumature puntare a settembre e a ottobre

L'Ottobre Rosa di Lilt torna a Novara: un mese di eventi e controlli gratuiti

ottobre rosa visite gratuiteOttobre rosa 2025: visite gratuite per la prevenzione dei tumori, dove farle - L'ASST di Lecco e Regione Lombardia rinnovano l'impegno nella diagnosi precoce. Riporta leccotoday.it

ottobre rosa visite gratuiteOttobre Rosa: tutte le iniziative a supporto della ricerca contro il tumore al seno. Ecco come fare per sostenere la causa - Ottobre è il mese dedicato alla salute femminile, con progetti di prevenzione, eventi solidali e campagne di sensibilizzazione per accompagnare le donne nel percorso di cura e rinascita ... Come scrive vogue.it

