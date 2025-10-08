Ottobre dal clima mite | temperature sopra la media in arrivo in tutta Italia
Roma - L’alta pressione porta giornate stabili e temperature in graduale aumento: valori oltre la media su Nord e Centro entro il weekend, più miti anche al Sud. L’autunno continua a mostrare il suo volto più mite e soleggiato. Dopo una fase leggermente più fresca sul Medio-Basso Adriatico e nelle regioni meridionali, causata da una persistente circolazione settentrionale, le temperature sono tornate su valori in linea con le medie stagionali di ottobre. Nei prossimi giorni si assisterà a un progressivo rialzo termico, con il Nord e parte del Centro destinati a superare, seppur di poco, le medie climatiche del periodo. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
In questa notizia si parla di: ottobre - clima
Meteo, maltempo estremo per l'ex uragano Erin: grandine in arrivo e clima come a ottobre Le allerte
7 ottobre, commemorazione privata della Comunità ebraica di Bologna. “Clima d’odio crescente”
Dal 16 al 18 ottobre a San Servolo accademici, politici, studenti ed esperti per una iniziativa promossa dal think tank Vision in vista della Conferenza delle parti sul clima di Belém. Tra i presenti anche il nuovo presidente della Cop30, André Corrêa do Lago - facebook.com Vai su Facebook
Buonasera a tutti. Torniamo a parlare di meteo. Intorno alla metà del mese di ottobre, aumentano le probabilità di una discesa di aria fredda sull'Europa Orientale. Mancano ancora 7-10 giorni a questo evento quindi parlare di un eventuale coinvolgimento dell' - X Vai su X
Ottobre dal clima mite: temperature sopra la media in arrivo in tutta Italia - L’alta pressione porta giornate stabili e temperature in graduale aumento: valori oltre la media su Nord e Centro entro il weekend, più miti ... Come scrive abruzzo24ore.tv
Meteo, Ottobrata in Italia: caldo e temperature miti dal Nord al Sud. Le previsioni - bye in Italia per l'avvio dell' Ottobrata, quel periodo dell'anno in cui in cui le giornate di ottobre sono particolarmente calde e soleggiate, con temperature miti, come una sorta di ... Scrive meteo.it