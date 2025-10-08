Roma - L’alta pressione porta giornate stabili e temperature in graduale aumento: valori oltre la media su Nord e Centro entro il weekend, più miti anche al Sud. L’autunno continua a mostrare il suo volto più mite e soleggiato. Dopo una fase leggermente più fresca sul Medio-Basso Adriatico e nelle regioni meridionali, causata da una persistente circolazione settentrionale, le temperature sono tornate su valori in linea con le medie stagionali di ottobre. Nei prossimi giorni si assisterà a un progressivo rialzo termico, con il Nord e parte del Centro destinati a superare, seppur di poco, le medie climatiche del periodo. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Ottobre dal clima mite: temperature sopra la media in arrivo in tutta Italia