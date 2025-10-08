Ottobrata in arrivo con sole e temperature miti quanto durerà | le previsioni meteo del colonnello Giuliacci

Le previsioni del meteorologo Mario Giuliacci a Fanpage.it: "Siamo in una fase di tempo tiepido e gradevole, la cosiddetta 'ottobrata'. Le temperature sono tornate nella media", spiega l'esperto. Ma la situazione è destinata a cambiare: venerdì 10 ottobre atteso l'arrivo di una nuova perturbazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ottobrata - arrivo

Previsioni meteo: in arrivo l’ottobrata su gran parte d’Italia con sole e caldo che porteranno le temperature fino a 25 gradi

Ottobrata in arrivo: temperature in risalita anche in Valtellina e Valchiavenna

In arrivo l’ottobrata romana: temperature fino a 25 gradi nella Capitale

Meteo, Ottobrata in arrivo: giornate calde e soleggiate, ecco quando finirà - facebook.com Vai su Facebook

Previsioni meteo: in arrivo l’ottobrata su gran parte d’Italia con sole e caldo che porteranno le temperature fino a 25 gradi. - X Vai su X

Ottobrata in arrivo con sole e temperature miti, quanto durerà: le previsioni meteo del colonnello Giuliacci - it: "Siamo in una fase di tempo tiepido e gradevole, la cosiddetta 'ottobrata' ... Lo riporta fanpage.it

Previsioni meteo: in arrivo l’ottobrata su gran parte d’Italia con sole e caldo che porteranno le temperature fino a 25 gradi - Dopo la perturbazione del weekend torna l’alta pressione: giornate stabili e temperature in rialzo fino a metà ottobre ... Da lanotiziagiornale.it