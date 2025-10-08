Otto milioni di investimento per Le delizie del Sud nella Zes di Acerra
La leva della Zes (Zona Economica Speciale) incontra la finanza sostenibile: ad Acerra prende forma il nuovo stabilimento di Le Delizie del Sud, grazie a un finanziamento Futuro Sostenibile Plus da 8,1 milioni erogato da UniCredit. L’investimento, che vale complessivamente 20 milioni di euro, si. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Acerra, Nuovo polo di logistica food di «Le Delizie del Sud» in area Stellantis - Aperto il cantiere ad Acerra, in provincia di Napoli, in cui sorgerà un nuovo stabilimento di Le Delizie del Sud, impresa che si occupa di logistica per il settore alimentare. Come scrive msn.com
Unicredit, nuovo investimento green nell'ex area industriale ad Acerra - La leva della Zes (Zona Economica Speciale) incontra la finanza sostenibile: ad Acerra prende forma il nuovo stabilimento di Le Delizie del Sud, grazie a un finanziamento Futuro ... Riporta msn.com