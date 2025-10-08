Otto coltellate all' ex suocera | condannata a 5 anni e 8 mesi

È stata condannata (in primo grado) a 5 anni e 8 mesi la piacentina che nel 2023 ha accoltellato l’ex suocera con otto fendenti. La donna, in carcere da allora e oggi 43enne, era accusata di tentato omicidio ed è stata processato con rito abbreviato. Il pm Emilio Pisante aveva chiesto 8 anni e 4. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

