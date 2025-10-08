Ostia Conforzi FdI scrive a Gualtieri | Chiarezza sul futuro delle famiglie delle Case Armellini

Ostia, 8 ottobre 2025 – “Accogliamo con favore la notizia de l trasferimento delle 29 famiglie delle Case Armellini di Nuova Ostia negli alloggi temporanei di Dragoncello, ma restano molti punti da chiarire. Ho deciso di scrivere al Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per chiedere garanzie concrete sul futuro di questi nuclei familiari e sulle modalità di gestione della transizione”. Così dichiara in una nota Giuseppe Conforz i, Capogruppo di Fratelli d’Italia nel Municipio Roma X. “In particolare, – prosegue – vogliamo sapere se, una volta terminati i lavori di ristrutturazione radicale, le famiglie potranno rientrare nelle proprie abitazioni di Nuova Ostia, e quali potenziamenti alla mobilità pubblica verranno attivati per collegare Dragoncello con la zona costiera e con la linea Metromare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it