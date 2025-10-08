Ostaggi tutti liberi solo con il ritiro totale di Israele da Gaza

Hamas sarebbe disposta a rilasciare gli ostaggi israeliani a condizione del ritiro completo di Israele da Gaza. Secondo le dichiarazioni rilasciate da un importante funzionario del gruppo alla rete televisiva.

Premier palestinese: “Hamas rilasci tutti gli ostaggi, ceda armi e controllo Gaza”

Gaza, Croce Rossa-Oms: “Rilasciare ora tutti gli ostaggi”. Israele chiede riunione del Consiglio di sicurezza Onu sul tema

Netanyahu lega ogni tregua su Gaza alla liberazione di tutti gli ostaggi israeliani

Il presidente Donald Trump ha inviato oggi una lettera alle famiglie degli ostaggi in cui li ringrazia di averlo candidato al Nobel per la pace e di essere "deciso a riportare a casa tutti gli ostaggi e ad assicurare la totale distruzione di Hamas, affinché questi atti

Le delegazioni israeliane e di Hamas discutono di un possibile accordo di scambio che vedrebbe il rilascio di tutti gli ostaggi rimanenti e di migliaia di palestinesi detenuti nelle carceri israeliane

Trump; "Israele ha accettato di ritirarsi", Netanyahu: "Presto ostaggi liberi" - Una mappa, pubblicata online dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump mostra una linea di ritiro iniziale che Israele ha accettato e che ... Come scrive iltempo.it

Ostaggi liberi e ritiro dell'Idf, ecco la road map Usa - "Arriveranno nella Striscia" con un ritmo di "600 camion al giorno" e "saranno distribuiti dalle Nazioni Unite e dalla Mezzaluna Rossa, insieme ad altre organizzazioni non ... Lo riporta ansa.it