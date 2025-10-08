Ossessionata da mia madre Il figlio della Segre inchioda l' Albanese

Ilgiornale.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scontro a distanza tra la famiglia di Liliana Segre e la relatrice speciale Onu, Francesca Albanese, è arrivato al punto di non ritorno. La studiosa esperta di relazioni in Medio Oriente, soprattutto negli ultimi giorni, si è esposta molto nei confronti della senatrice e, soprattutto, ha usato dei commenti decisamente fuori misura. Nei giorni scorsi la stessa Albanese è stata protagonista di una polemica legata alla sua partecipazione a In Onda. La relatrice, come si vede nel video che ha fatto il giro del web, si è alzata improvvisamente ed ha abbandonato la trasmissione mentre un altro ospite, il giornalista Francesco Giubilei, si diceva d'accordo con la posizione espressa dalla senatrice Segre sulla definizione di genocidio e sul dramma di Gaza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

ossessionata da mia madre il figlio della segre inchioda l albanese

© Ilgiornale.it - "Ossessionata da mia madre". Il figlio della Segre inchioda l'Albanese

In questa notizia si parla di: ossessionata - madre

Il figlio di Liliana Segre contro Francesca Albanese: «È ossessionata da mia madre»

Luciano Belli Paci, figlio di Liliana Segre, contro Francesca Albanese: "È ossessionata da mia madre"

Medioriente, il figlio della Segre: "Albanese agisce da militante, ossessionata da mia madre"

ossessionata mia madre figlio"Ossessionata da mia madre". Il figlio della Segre inchioda l'Albanese - "C’è una crescente intolleranza e l’episodio di Francesca Albanese è l’espressione di un clima più generale", ha esordito in un'intervista al Corriere della Sera Luciano Belli Paci, figlio di Liliana ... Segnala msn.com

ossessionata mia madre figlioMedioriente, il figlio della Segre: "Albanese agisce da militante, ossessionata da mia madre" - "La giusta indignazione verso quello che subisce il popolo palestinese rischia di non essere, nel dibattito italiano, una leva per chiedere il ... Come scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Ossessionata Mia Madre Figlio