Lo scontro a distanza tra la famiglia di Liliana Segre e la relatrice speciale Onu, Francesca Albanese, è arrivato al punto di non ritorno. La studiosa esperta di relazioni in Medio Oriente, soprattutto negli ultimi giorni, si è esposta molto nei confronti della senatrice e, soprattutto, ha usato dei commenti decisamente fuori misura. Nei giorni scorsi la stessa Albanese è stata protagonista di una polemica legata alla sua partecipazione a In Onda. La relatrice, come si vede nel video che ha fatto il giro del web, si è alzata improvvisamente ed ha abbandonato la trasmissione mentre un altro ospite, il giornalista Francesco Giubilei, si diceva d'accordo con la posizione espressa dalla senatrice Segre sulla definizione di genocidio e sul dramma di Gaza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Ossessionata da mia madre". Il figlio della Segre inchioda l'Albanese