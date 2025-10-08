Ospedalieri Volley celebra 30 anni di sport passione e comunità
Una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della condivisione, che ha visto protagonisti atleti, allenatori, famiglie e sostenitori: festeggiano 30 anni di attività gli Ospedalieri Volley.Alla consegna della targa celebrativa presso la Palestra LABS di Riglione-Oratoio presente. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: ospedalieri - volley
Da oggi, in campo e non, e per tutte le partite, le ragazze dell'Ospedalieri Volley giocheranno con un segno distintivo sul volto/braccio per manifestare la non complicità con questa situazione internazionale. #freepalestine - facebook.com Vai su Facebook
Easter Volley dal 28 al 30 con 120 squadre giovanili - Il trentennale del torneo Easter Volley a Camerano celebra il suo successo nazionale con 120 squadre in gara e la partecipazione di squadre internazionali. Segnala ilrestodelcarlino.it