Ospedalieri Volley celebra 30 anni di sport passione e comunità

Pisatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della condivisione, che ha visto protagonisti atleti, allenatori, famiglie e sostenitori: festeggiano 30 anni di attività gli Ospedalieri Volley.Alla consegna della targa celebrativa presso la Palestra LABS di Riglione-Oratoio presente. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: ospedalieri - volley

