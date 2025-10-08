oslo blindata per norvegia israele incasso per gaza

AGI - Oslo si prepara ad accogliere la nazionale di calcio israeliana con imponenti misure di sicurezza in vista della partita che andrà in scena allo stadio Ullevaal, sabato alle 18. Per la Norvegia un'eventuale vittoria potrebbe essere il passo decisivo verso la qualificazione diretta ai mondiali del 2026 in Nord America. Tutta l'attenzione, però è alla necessità di evitare disordini: non ci sarà una 'fan zone' e la capienza è stata ridotta a 3mila spettatori, con tutte le strade attorno all'impianto che verranno chiuse diverse ore prima del calcio d'inizio. Il Comitato palestinese norvegese ha annunciato una protesta in concomitanza con la partita ma il segretario generale della Federcalcio del Paese scandinavo (Nff), Karl-Petter Loeken ha assicurato che andare allo stadio sarà "sicuro": "Vogliamo che la gente vada allo stadio e faremo di tutto per garantire condizioni di sicurezza". 🔗 Leggi su Agi.it

