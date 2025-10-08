Osimhen tanto rumore per nulla | le carte che smontano il caso
Titoli a effetto, intercettazioni decontestualizzate, l’ombra del sospetto. Ancora una volta, si prova a montare un “caso Napoli” sul nulla. Parliamo dell’affare Victor Osimhen, un’operazione di cinque anni fa che periodicamente viene rispolverata per creare rumore. È ora di fare chiarezza con i fatti, e i fatti dicono una cosa sola: il Napoli non rischia assolutamente nulla. E la Procura FIGC ha già archiviato tutto da tempo. La Verità: Fu il Lille ad “addomesticare” i Conti. La storia è semplice. Estate 2020: il Lille è sull’orlo del fallimento e per iscriversi al campionato francese ha bisogno di generare incassi “monstre”. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
In questa notizia si parla di: osimhen - tanto
NES-TWEET PER UNA GIUSTIZIA "GIUSTA": IL CASO OSIMHEN Nessono toglierà mai, al Napoli, il merito di 2 scudetti vinti in 3 anni. Tuttavia, esiste una questione di principio, che nessuno potrà smentire. La Juventus, nel caso Calciopoli, è stata condannata - facebook.com Vai su Facebook
La Repubblica - Osimhen, il caso non è chiuso (per la giustizia ordinaria): le carte in mano alla Procura - La Repubblica dedica oggi ampio spazio al caso Osimhen, al momento dichiarato chiuso dalla giustizia sportiva, ma non da quella ordinaria. Scrive msn.com
Osimhen assente al raduno, l'attaccante del Napoli manda un certificato medico. Cosa è successo e la trattativa con il Galatasaray - La prima giornata di raduno a Castel Volturno per le visite mediche del Napoli registra l'assenza di Victor Osimhen. Secondo ilmessaggero.it