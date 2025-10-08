Titoli a effetto, intercettazioni decontestualizzate, l’ombra del sospetto. Ancora una volta, si prova a montare un “caso Napoli” sul nulla. Parliamo dell’affare Victor Osimhen, un’operazione di cinque anni fa che periodicamente viene rispolverata per creare rumore. È ora di fare chiarezza con i fatti, e i fatti dicono una cosa sola: il Napoli non rischia assolutamente nulla. E la Procura FIGC ha già archiviato tutto da tempo. La Verità: Fu il Lille ad “addomesticare” i Conti. La storia è semplice. Estate 2020: il Lille è sull’orlo del fallimento e per iscriversi al campionato francese ha bisogno di generare incassi “monstre”. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Osimhen, tanto rumore per nulla: le carte che smontano il caso