Osimhen tanto rumore per nulla | le carte che smontano il caso

Napolissimo.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Titoli a effetto, intercettazioni decontestualizzate, l’ombra del sospetto. Ancora una volta, si prova a montare un “caso Napoli” sul nulla. Parliamo dell’affare Victor Osimhen, un’operazione di cinque anni fa che periodicamente viene rispolverata per creare rumore. È ora di fare chiarezza con i fatti, e i fatti dicono una cosa sola: il Napoli non rischia assolutamente nulla. E la Procura FIGC ha già archiviato tutto da tempo. La Verità: Fu il Lille ad “addomesticare” i Conti. La storia è semplice. Estate 2020: il Lille è sull’orlo del fallimento e per iscriversi al campionato francese ha bisogno di generare incassi “monstre”. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

osimhen tanto rumore per nulla le carte che smontano il caso

© Napolissimo.it - Osimhen, tanto rumore per nulla: le carte che smontano il caso

In questa notizia si parla di: osimhen - tanto

La Repubblica - Osimhen, il caso non è chiuso (per la giustizia ordinaria): le carte in mano alla Procura - La Repubblica dedica oggi ampio spazio al caso Osimhen, al momento dichiarato chiuso dalla giustizia sportiva, ma non da quella ordinaria. Scrive msn.com

Osimhen assente al raduno, l'attaccante del Napoli manda un certificato medico. Cosa è successo e la trattativa con il Galatasaray - La prima giornata di raduno a Castel Volturno per le visite mediche del Napoli registra l'assenza di Victor Osimhen. Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Osimhen Tanto Rumore Carte